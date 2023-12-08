افاد مسؤول عسكري عراقي لوكالة "فرانس برس"، عن ان "ثلاثة صواريخ استهدفت السفارة الأميركية الواقعة في المنطقة الخضراء في بغداد قبل أن تسقط في محيط هذا الحيّ المحصّن الذي يضمّ سفارات أجنبية ومؤسسات حكومية عراقية".

بدوره، أكّد مسؤول عسكري أميركي، رداً على سؤال من فرانس برس، "انطلاق صفارات الإنذار وسماع ما يعتقد أنها أصوات "ارتطام" في محيط مجمّع السفارة الأميركية وقاعدة "يونيون 3" المجاورة التي تضمّ قوات من التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية"، مشيرا الى اننا "ننتظر معلومات رسمية حول طبيعة الهجوم".