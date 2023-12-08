بري: إذا دخل العدو حركة "أمل" أول المقاومة ولا صحة لكل ما يُحكى عن 1701

جزم رئيس المجلس النيابي نبيه برّي بأنّ أحدًا من الدّيبلوماسيين لم يفاتحه بمسألة تطبيق القرار ١٧٠١ بناء لرغبة الجانب الإسرائيلي، قائلاً: "يا ريت يطبقوه، ينسحبوا من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرية الغجر ونقاط النّزاع الـ ١٣ والـ B1" فهذه كلّها منصوص عليها في القرار.

وفي تصريح لصحيفة "اللواء"، رد بري على سؤال، بخصوص المعلومات عن زيارة مرتقبة لمستشار الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة عاموس هوكشتاين، بالقول: "ما معي خبر".

أمّا عن مطالبة إسرائيل بمنطقة عازلة جنوب نهر اللّيطاني، قال برّي: "يعملوا منطقة عازلة عندن".

وفيما يتعلق باحتمالات الحرب في لبنان، أشار بري إلى أننا "في قلب الحرب"، أمّا عن الحرب المفتوحة، فيشيد رئيس المجلس بعمليّات "حزب الله" الّتي |لم تخرج عن قواعد الإشتباك ملم واحد، رغم تمادي العدو في بعض قصفه وغاراته، ليس عجزًا، بل لأنّ الحزب حريص على البلد وشعبه، ولأنّه لا يريد إعطاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو فرصة جرّ الجميع إلى المحرقة، الّتي ستنتهي في نهاية المطاف بماضيه ومستقبله".

وعن أفواج المقاومة اللّبنانيّة "أمل" وشبابها، فيجزم رئيس الحركة بأنّها جاهزة للدّفاع عن لبنان وشعبه، وبلهجة جنوبيّة واثقة وحازمة: "أنا بعرف قوتي، إذا دخلوا على أرضنا نحن أوّل المقاومة، وكفى..".

أمّا في الموضوعات الدّاخليّة، فأكّد رئيس المجلس بأنّه لا يحقّ للمجلس تعيين قائد جديد للجيش، فذلك اختصاص الحكومة، وإذا لم تقم بدورها بسبب الانقسامات الّتي انعكست على وزرائها، سيكون هناك جلسة عامّة للمجلس النيابي وسيبنى على الشيء مقتضاه وفقاً للقانون والدستور.

أما بالنسبة إلى موقف حزب "القوات اللبنانية" من المشاركة في الجلسة، فقال: "هم أحرار، لديّ عدّة مشاريع قوانين وسأضعها وفق ترتيبها الزّمني من (A to Z) فأنا لا أعمل على هوى أحد".