"النشرة": هدوء مشوب بالترقب والحذر الشديدين يخيم على القطاع الشرقي من جنوب لبنان

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، عن ان "يخيم هذا الصباح هدوءا مشوبا بالترقب والحذر الشديدين على القطاع الشرقي من جنوب لبنان انطلاقا من محور سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري واطراف حلتا السلامية كفرشوبا كفرحمام وراشيا الفخار في قضاء حاصبيا، وكذلك مزارع شبعا ومرتفعات جبل الشيخ، امتدادا حتى محور البقاع الغربي واقليم التفاح، وخاصة فوق تلال عرمتى الريحان وجبل صافي".

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