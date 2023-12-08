برنامج الأغذية العالمي: ما بين 83 و97% من الأسر لا تستهلك ما يكفي من الطعام في غزة

أعلن برنامج الأغذية العالمي أن "الجوع ينتشر بشكل واسع في أنحاء قطاع غزة وأن الناس يشعرون بيأس متزايد في محاولة إيجاد الغذاء".
ويظهر رصد أجراه البرنامج أن ما بين 83 و97% من الأسر لا تستهلك ما يكفي من الطعام، وفي بعض المناطق ذكرت ما يصل إلى 90% من الأسر عدم تناول أي غذاء طيلة يوم وليلة كاملين، 18% من تلك الأسر مرت بتلك الظروف في أكثر من 10 أيام خلال الشهر المنصرم.
وعلى صعيد آخر، لفت مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الى أن "معظم المرضى والموظفين في مستشفى كمال عدوان في جباليا، تم إجلاؤهم أمس من قبل وزارة الصحة في غزة، مبينا أن المستشفى توقف عن العمل بشكل كبير وعن استقبال مرضى جدد".
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