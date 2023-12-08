أحد أشهر الأسلحة المصرية على الساحة .. التمساح المدرع يظهر في إيديكس

الشارقة - اميمة ياسر - في تقريرها عن معرض إيديكس العسكري ، والذي تنظمه مصر ، رصدت RT في معرض "إيديكس - 2023" أحد أشهر الأسلحة المصرية، وهي مدرعة "التمساح" بنسختيها الثانية والخامسة.

المدرعة تمساح 2 هي ناقلة جنود تبلغ حمولة الأفراد فيها 10 أشخاص، وتمتلك المدرعة إطارات ذات نظام نفخ ذاتي، و3 كاميرات مراقبة خارجية وكاميرا للرؤية الليلية وشاشة أمامية 9 بوصة ومكيف هواء خدمة شاقة، كما أنها مدرعة 6*6 وتصنف من فئة المركبات "المقاومة للألغام والعبوات الناسفة وهي مبنية على شاسيه من شركة "أورال Ural" الروسية.

ويبلغ طول المدرعة 7.44 متر وعرضها 2.45 متر، وارتفاعها بدون البرج القتالي 2.6 متر، ووزنها الكلي بدون حمولة 11.1 طن، وبالحمولة 13.8 طن، كما تبلغ السرعة القصوى للمدرعة 80 كم / س، والمدى الأقصى لها 600 كم / س، وهي مزودة بمحرك ديزل 6 سلندر V6 ذو تبريد مائي، يولد قوة قدرها 230 حصان على 2100 لفة / د، مع ناقل حركة يدوي ذو 5 سرعات أمامية و1 خلفية مع ناقل حركة إضافي ذو سرعتين.

والمدرعة تمساح 2 مزودة بمستوى الحماية ضد الألغام stanag 4 كذلك مستوى الحماية الباليستية BR7، كذلك مقاعد للحماية من الصدمة الانفجارية و10 مزاغل جانبية وخلفية وداعم للكاوتشات، كما يمكن إضافة قاعدة للسلاح طبقا للنوع، وأرضية ماصة للصدمات، كما يوجد على سطح المدرعة برجين لقاعدتين سلاح طبقا لنوع المهمة.

المدرعة تمساح 5 هي ناقلة أفراد 4*4، وهي مبنية علي شاسيه لاند كروزر، ويبلغ عدد طاقم المدرعة 4 أفراد، كما أن أقصى سرعة لها يبلغ 180 كم /ساعة ويوجد بها قاعدة سلاح طبقا للنوع ، كما يوجد بها مستوى الحماية الباليستية BR6، ويوجد مقاعد للحماية من الصدمة الانفجارية وداعم للكاوتشات ومكيف هواء خدمة شاقة.