انت الان تتابع خبر لتفتيش مساعدات غزة.. إسرائيل توافق على فتح معبر كرم أبو سالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الصحيفة في اخبار على موقعها عن المسؤول الامريكي، أن "شخصيات بإدارة بايدن حثت اسرائيل على فتح معبر كرم أبو سالم أمام المساعدات".

واضاف، ان "اسرائيل رفضت متذرع بأسباب عسكرية وسياسية، وأن ذلك الرفض تسبب في خلافات بشأن إدارة الحرب".



واشار الى ان "الاتصالات الاخيرة بين الجانبين كشفت عن موافقة مبدئية على فتح المعبر لتفتيش البضائع والمساعدات الداخلة الى قطاع غزة".