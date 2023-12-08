انت الان تتابع خبر غضب أمريكي على حاكم فلوريدا بعد وصف الدشداشة العراقية بـ"الفساتين الرجالية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب مجلة "جي ال بي تي نيشن"، سُئل ديسانتيس عن ادعاء سابق بأنه سيرسل قوات لاستخدام القوة المميتة ضد أي شخص يقوم بتهريب المخدرات عبر الحدود الجنوبية، وتحدث في رده عن الفترة التي قضاها في الخدمة في العراق.

وقال ديسانتيس، عندما كنت في العراق، لم يكن تنظيم القاعدة يرتدي الزي الرسمي، ترى أي شخص يسير في الشارع، وجميعهم يرتدون ملابس رجالية، وقال: "لم تكن تعرف ما إذا كانت لديهم قنبلة أو عبوة ناسفة مثبتة أم لا".