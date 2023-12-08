انت الان تتابع خبر قائمة بأكثر 6 حروب قُتل فيها الأطفال خلال القرن الـ21 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - سنذكر في فقرات هذا المقال أكثر الحروب التي مات فيها أعداد كبيرة من الأطفال خلال القرن الحادي والعشرين.

عدد الأطفال القتلى في حرب سوريا

سنة 1993، وقَّعت سوريا على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين المتعلقين ببيع الأطفال وتوريطهم في أعمال الدعارة والإباحية والمشاركة في النزاعات المسلحة في عام 2002.



أما في ظل النزاع المستمر منذ عام 2011، تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن قوات النظام السوري قتلت 22 ألفاً و981 طفلاً إلى حدود شهر مارس/أيار 2023، حيث كانت غالبية هذه الحوادث نتيجة للقصف الجوي العشوائي باستخدام البراميل المتفجرة وأسلحة أخرى.

وفي إطار الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري، يعاني ما لا يقل عن 3.5 ألف طفل من هذا النوع من الانتهاكات.

تشير البيانات أيضاً إلى أن 190 طفلاً قُتلوا بسبب التعذيب على يد قوات النظام السوري. وفيما يتعلق بالتعليم، تم توثيق هجمات على ما لا يقل عن ألف مدرسة، مما يؤثر سلباً على حق الأطفال في التعليم.

يُظهر النظام أيضاً توريد الأطفال للمشاركة في النشاطات العسكرية، حيث تم تجنيد الأطفال في صفوف القوات غير الرسمية واشتراكهم في العمليات العسكرية. وفي ظل هذه الظروف الصعبة، يشكل الأطفال قرابة 46% من النازحين في المخيمات.

حرب اليمن والأطفال

في تقرير صادر عن اليونيسف، أظهرت إحصاءات مأساوية ارتفاع أعداد ضحايا حرب اليمن بين الأطفال إلى 11 ألفاً، من بينهم أكثر من 3700 قتيل، وارتفاع أعداد الأطفال المجندين إلى نحو 4 آلاف، بما في ذلك 91 فتاة.

بعد 8 سنوات من النزاع الدائر بين جماعة الحوثيين والحكومة، يواجه اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم، مع تأكيد منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أنّ الأطفال هم الأكثر تأثراً.

من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل، إن "الحياة صارت صراعاً من أجل البقاء بالنسبة للأطفال"، حيث فقد الآلاف حياتهم، ومئات الآلاف الآخرين معرضون لخطر الموت.

وفقاً لإحصاءات اليونيسف، قتل وأصيب أكثر من 11 ألف طفل منذ بداية النزاع في مارس/آذار 2015، مع تصاعد النزاع وتدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية.

التقرير أشار إلى أن الأعداد الفعلية ربما تكون أعلى بكثير من الأرقام المسجلة، وتحث المديرة التنفيذية على تحديث هدنة عاجلة كخطوة إيجابية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تم تجنيد قرابة 4 آلاف طفل، من بينهم 91 فتاة داخل الجيوش، فيما تعرض 47 طفلاً لعنف جنسي مرتبط بالنزاع. كما تعرضت منشآت تعليمية وصحية لأكثر من 900 هجوم.

ومنذ 8 سنوات، يحتاج أكثر من 23.4 مليون شخص، بينهم 12.9 مليون طفل، إلى مساعدة إنسانية وحماية، ويواجه اليمن أزمة تعليمية حادة. اليونيسف تحتاج إلى 484.4 مليون دولار للاستجابة للأزمة الإنسانية خلال سنة 2023.

حرب جمهورية الكونغو الديمقراطية

حسب ما نشره موقع الأمم المتحدة في شهر سبتمبر/أيلول 2023 وبسبب أن أعمال العنف ضد الأطفال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وصلت إلى مستويات "غير مسبوقة". تبرز من بين هذه الأعمال الفظيعة حادث تحويل رضيعتين توأمين إلى كمين مفخخ، حيث تم إنقاذها في اللحظة الأخيرة.

في مؤتمر صحفي عُقد في جنيف، أكد غرانت ليتي، مسؤول منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أن الوضع في الكونغو الديمقراطية قد يكون "أسوأ مكان في العالم" بالنسبة للأطفال، نتيجة للجرائم والاغتصاب والتجنيد القسري.

وأشار إلى أن البلد يشهد أكبر عدد من الانتهاكات الخطيرة ضد الأطفال في العالم خلال النزاعات المسلحة. لتوضيح وحشية الحالة، أوضح ليتي قصة رضيعتين توأمين تم العثور عليهما تحت ثياب موصولة بحزام ناسف.

في إقليم شمال كيفو، قام مقاتلون في القوات الديمقراطية المتحالفة، ميليشيا إسلامية تدين بالولاء لتنظيم الدولة الإسلامية، بتحويل الطفلتين إلى كمين بعد قتل عائلتهما بأكملها، فيما أشار إلى أنه يتم يومياً اغتصاب وقتل الأطفال، بالإضافة إلى خطفهم وتجنيدهم من قِبل مجموعات مسلحة. وشدد على أن المعلومات المتاحة تمثل فقط "الرأس الظاهر من جبل الجليد".