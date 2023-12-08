شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفصيل.. الجمهوريون يتحركون بهدف عزل بايدن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتخذ الأعضاء الجمهوريون في مجلس النواب يوم الخميس، خطوة نحو التفويض رسميًا بإجراء تحقيق تمهيدًا لعزل مع الرئيس جو بايدن، مرتبط بمعاملات عائلته التجارية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن التصويت، المتوقع الأسبوع المقبل، سيتطلب من جميع أعضاء مجلس النواب أن يسجلوا تأييدهم أو معارضتهم للتحقيق الذي يسعى إليه الجمهوريون المحافظون منذ أشهر.

أسباب القرار

ويدعو القرار، الذي رعاه عضو اللجنة القضائية كيلي أرمسترونج من داكوتا الشمالية، اللجان القضائية والرقابة والأساليب والوسائل، إلى تحديد "ما إذا كانت توجد هناك أسباب كافية" لعزل بايدن.

وكانت اللجان التي يقودها الحزب الجمهوري قد حققت فيما إذا كان الرئيس قد استفاد من تعاملات ابنه التجارية الخارجية، أو ما إذا كان أساء استخدام منصبه.