شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد: اختلاف تيارات مرشحى الرئاسة يؤكد تغير البيئة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حث النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، المواطنين على أهمية المشاركة الإيجابية في سباق الانتخابات الرئاسية الذى سينطلق الأحد القادم، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

ولفت عابد إلى أنه منذ انطلاق خطوات الترشح لخوض السباق الانتخابي بين المرشحين، وقد حرصت كافة مؤسسات الدولة على اتخاذ مسافة واحدة من جميع مرشحي الرئاسة ومنحهم فرصة كاملة لاستعراض برامجهم الانتخابية على الناخبين على مستوى محافظات الجمهورية، حتى يتمكن الناخب من تشكيل رؤية عن كل مرشح قبل الإدلاء بصوته.

وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أنه في ماراثون الانتخابات الرئاسية كشفت عن التطبيق الحقيقي لمفهوم التعددية الحزبية والتنافسية السياسية في مصر، وخير دليل على ذلك المشاركة الكبرى من الأحزاب المصرية، التي حرصت بالدفع بمرشحين قادرين على إثراء البيئة السياسية، لافتاً إلى أن ما نراه الأن من هذه الصورة التي تكشف عن تعددية تمكن الناخب من اختيار مرشحه بدقة، جاءت نتيجة جلسات الحوار الوطني التي ساهمت في الانفتاح السياسي وسماع الرأي والرأي الآخر، والتي كانت نواة حقيقية للمشهد التاريخي الذى نراه الآن، من تمكن مرشحين من أحزاب معارضة لخوض هذا السباق والتواصل مع المواطنين لاستعراض رؤيتهم المستقبلية في الكثير من الملفات الشائكة.