يعقوب: هناك شعور لدى الفرنسيين وغيرهم أن "حزب الله" لا يكترث لكل التهديدات المرسلة

اعتبر رئيس حركة "النهج" النائب السابق حسن يعقوب، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "يُهدد لبنان بتدميره مثل غزة وبيروت مثل خان يونس".

ولفت إلى أنّ "الترجمة الفعلية لكلامه هي بأنّه مأزوم جدًا مع كيانه وجيشه، وفي حالة ارتباك والخسائر كبيرة على جبهة لبنان".

وأشار يعقوب إلى أنّ "المعلومات تقول إنّ هناك شعورًا لدى ناقلي الرسائل الفرنسيين وغيرهم، وأيضًا القوى اللبنانية المناهضة لحزب الله أنهم يتحدثون مع أنفسهم، والحزب لا يكترث ولا يأبه لكل التهديدات المرسلة".

وأوضح أن "الحقيقة هي أن المعادلة في الميدان وأن الدماء الفلسطينية لن توقف الحرب، إنما الخسائر والألم للإسرائيلي، وهذا ما سيُحدث".