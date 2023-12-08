رحمة: مواقف الراعي في الجنوب كانت ناضحة بالروح الوطنية الجامعة

رأى النائب السابق إميل رحمة، في بيان، أن "زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى الجنوب، وتحديدًا إلى صور العريقة، كانت ناجحة بكل المعايير، فقد لاقى الترحيب الحار من المرجعيات الروحية الاسلامية والمسيحية، وكانت مواقفه ناضحة بالروح الوطنية الجامعة، ومن إيمانه بالشراكة الوطنية الكاملة بين المكونات اللبنانية كافة".
ولفت إلى أنّ "هذا ما يدعو إلى التفاؤل بأن لبنان لم يعدم من رجالات تتسم بالاعتدال والتعقل والبصيرة والايمان بثقافة العيش الواحد في وطن نهائي لجميع ابنائه. بالأمس احتضنت صور بطريرك لبنان الذي حمل أمانة أسلافه وكان خالص الوفاء لها".
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