مؤتمر للإحتفاء بتوقيع إقتراح قانون الكوتا النسائية في المجالس البلدية بفندق موفنبيك في بيروت

عقد مؤتمر للإحتفاء بتوقيع إقتراح قانون الكوتا النسائية في المجالس البلدية، في فندق موفنبيك في بيروت، من قبل 10 نائبات ونواب من بينهم نواب كتلة اللقاء الديمقراطي، النائب هادي أبو الحسن، النائب بلال عبدالله والنائب راجي السعد، بدعوة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة "فيفتي فيفتي" وبتمويل من الإتحاد الأوروبي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وشارك في المؤتمر نائبات ونواب في البرلمان اللبناني، ممثلون عن المجتمع الدولي، خبراء في القانون والإنتخابات، أعضاء التحالف الوطني لإقرار الكوتا، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلو وسائل إعلامية لبنانية.

في هذا السياق، اكد النائب أبو الحسن "أن مشاركة كتلة اللقاء الديمقراطي في التوقيع على إقتراح قانون الكوتا النسائية في المجالس البلدية هو تجسيد لقناعة وفعل إيمان، هو واقع عملي قمنا بتطبيقه في الحزب التقدمي الإشتراكي، فمجلس قيادة الحزب الذي إنتخب مؤخراً يتألف من خمسة نساء، يشكلن ما نسبته 41% من مجمل أعضاء مجلس القيادة، وهذا يتلاقى مع الأهداف الأساسية للمشروع، والتي هي بنسبة 41,9%، كما أن نائب رئيس الحزب هي سيدة: الدكتورة حبوبة عون".

واشار الى اننا "حاولنا مع بعض الزميلات والزملاء أن نمرر قانون الكوتا النسائية قبل الإنتخابات النيابية الأخيرة، لكن وللأسف أسقط هذا القانون ولم يقر في المجلس النيابي، علمأ أن الحزب التقدمي الإشتراكي كان قد أقر الكوتا النسائية بنسبة 33%، إيماناً منه بالحق والعدل والمساواة، وعمد مباشرة إلى تطبيقها عبر ترشيحه سيدتين في الإنتخابات النيابية عام 2022، هما الدكتورة حبوبة عون والسيدة عفراء عيد. أضف إلى ذلك، لدينا في الحزب مفوضية للشؤون النسائية، ناشطة، وحاضرة دائماً وبقوة على جميع المستويات السياسية والنسائية والإجتماعية والإقتصادية".