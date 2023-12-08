الجميّل: هناك تخوف من توسع رقعة الاشتباكات في الجنوب

عبّر رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل، في تصريح عبر قناة الـ"إم تي في" من واشنطن، عن وجود "التخوف من توسع رقعة الاشتباكات في الجنوب، لأن آلاف الإسرائيليين تركوا منازلهم في الشمال وسيكون هناك صعوبة بعودتهم إلى بيوتهم طالما التهديد من لبنان موجود".
ورأى أنّ "لهذا السبب نخشى أن تصرّ إسرائيل على معالجة الخطر الموجود في شمال إسرائيل".
وأشار الجميّل إلى أنّه "إذا قام الجيش اللبناني بدوره بفرض سيادته وقراره على كامل الأراضي اللبنانية فلن يعود هناك تهديد للبنان"، معتبرًا أن "مشكلة التهديد للبنان تأتي من من الاستفزازات المستمرة"، من قبل الجماعات مسلّحة بـ"أجندة غير لبنانية".
ورأى رئيس "الكتائب" أنّ "هناك تخوّفًا لدى الإدارة الأميركية من الفراغ في قيادة الجيش"، وذكر أنّه "لا ننسى أن الولايات المتحدة تدعم الجيش بشكل ملحوظ بمئات ملايين الدولارات في السنة وبالتالي فإن أي اهتزاز في استقرار قيادة الجيش يشكل مشكلة كبيرة للبنان ولكل من يساعدون الجيش اللبناني، لهذا السبب موضوع تأجيل تسريح قائد الجيش أساسي".
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