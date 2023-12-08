أفادت قناة "المنار"، عن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف الأطراف الشمالية لبلدة شيحين. ويأتي ذلك في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، مع سقوط مدنيين وخسائر مادية، إثر استهداف القرى الجنوبية.

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