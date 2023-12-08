أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن مقتل 6 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في مخيّم الفارعة بالضفة الغربية. وتستمر الاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية بشكل مكثّف من اعتقالات وقتل للفلسطينيين تزامنًا مع الحرب على قطاع غزّة المستمرّة منذ 7 تشرين الأول الماضي.

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