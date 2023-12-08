أكّدت السفارة الأميركية في بغداد أنها تعرّضت لهجوم بصاروخين، بعد تقارير أفادت بذلك، مشيرة إلى عدم "وقوع أي إصابات"، موضحة أنّ "التقييمات لا تزال جارية".
وحثّت الحكومة العراقية على "حماية الدبلوماسيين" بعد الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء.
ولفتت السفارة الأميركية إلى أنّه "لم تتبنَ أي جهة مسؤولية الهجوم، لكن المؤشرات تدل على أن جماعات موالية لإيران نفذته"، مشددة على "أننا نؤكد من جديد أننا نحتفظ بحق الدفاع عن النفس وحماية موظفينا في أي مكان بالعالم".
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة أميركا ببغداد أكّدت تعرّضها لهجوم صاروخي: المؤشرات تدل على أن جماعات موالية لإيران نفّذته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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