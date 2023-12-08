سفارة أميركا ببغداد أكّدت تعرّضها لهجوم صاروخي: المؤشرات تدل على أن جماعات موالية لإيران نفّذته

أكّدت السفارة الأميركية في بغداد أنها تعرّضت لهجوم بصاروخين، بعد تقارير أفادت بذلك، مشيرة إلى عدم "وقوع أي إصابات"، موضحة أنّ "التقييمات لا تزال جارية".

وحثّت الحكومة العراقية على "حماية الدبلوماسيين" بعد الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء.

ولفتت السفارة الأميركية إلى أنّه "لم تتبنَ أي جهة مسؤولية الهجوم، لكن المؤشرات تدل على أن جماعات موالية لإيران نفذته"، مشددة على "أننا نؤكد من جديد أننا نحتفظ بحق الدفاع عن النفس وحماية موظفينا في أي مكان بالعالم".