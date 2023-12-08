رئيس الحكومة الفلسطينية: نعمل مع واشنطن على خطة لإدارة غزة بعد الحرب و"حماس" تستطيع الإنضمام لمنظمة التحرير

عرض رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية على حركة "حماس" الانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية، مؤكدا أن "فكرة القضاء عليها غير واقعية".

وذكرت وكالة "بلومبرغ"، نقلاً عن اشتية، أن السلطة الفلسطينية تعمل مع مسؤولين أميركيين على خطة لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

ورأى أن النتيجة المفضلة للصراع هو أن تصبح حركة "حماس"، التي تدير القطاع حالياً، شريكا أصغر لمنظمة التحرير الفلسطينية، بما يساعد على تأسيس دولة مستقلة جديدة، تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وأوضح أنه سيكون هناك مجال للمحادثات إذا كانت "حماس" مستعدة للتوصل لاتفاق وقبول المنهج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، مشيرا إلى أن الفلسطينيين يجب ألا يكونوا منقسمين، وإلى أن هدف إسرائيل المتمثل في القضاء الكامل على "حماس" غير واقعي.