خارجية الصين: على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات لتعزيز وقف شامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة

أشارت وزارة الخارجية الصينية، إلى أنّه "يتعيّن على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات أكثر فعالية لإنقاذ الأرواح واستعادة السلام في غزة".

ولفتت إلى أنّه "يتعيّن على مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات لتعزيز وقف شامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة".

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول، في حين تكثّف القوات الإسرائيلية هجماتها على جنوبي القطاع مخلفة سقوط العديد من الضحايا المدنيين، بينما تتصدى الفصائل الفلسطينية للقوات المتوغلة.