شكرا لقرائتكم خبر عن محظورات على المرشحين لانتخابات الرئاسة خلال الصمت الانتخابى.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الصمت الانتخابى فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، فى الثانية عشر صباح اليوم الجمعة، وتقرر وقف الدعاية الانتخابية للمرشحين داخل مصر على اليوم وغدا، وذلك لإتاحة فرصة أمام الناخبين لاختيار من يرغبون في ترشيحهم دون تأثير.

وتجرى عملية الاقتراع في ماراثون الانتخابات الرئاسية في الداخل خلال ثلاثة أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

وطبقا لنص القانون فإنه قد وضع ضوابط ومحظورات على المرشحين للانتخابات الرئاسية خلال فترة الصمت الانتخابى، تتمثل فى:

- يحظر ممارسة الدعاية السياسية، ويمنع خلالها على كافة الأحزاب والقائمات المستقلة والائتلافية ممارسة أي نشاط في إطار حملتهم الانتخابية.

- يمنع منعاً باتاً على المرشحين القيام بأي عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية وكسب ودّ الناخبين.

- تلتزم وسائل الإعلام بالحيادية في العملية الانتخابية والترويج لمرشحين بعينهم، وألا يقوم المرشحون بعمل دعاية لأنفسهم سواء فى وسائل الإعلام أو من خلال المؤتمرات الجماهيرية.

ويتمثل تعريف الصمت الدعائي في أن تحيد وسائل الإعلام نفسها عن العملية الانتخابية والترويج لمرشحين بعينهم، وألا يقوم المرشحون بعمل دعاية لأنفسهم سواء في وسائل الاعلام أو من خلال المؤتمرات الجماهيرية .

وتقوم وسائل الإعلام خلال فترة الصمت الانتخابي بالقيام بعملية التثقيف للناخبين من خلال حشدهم في اتجاه المشاركة في الانتخابات وليس لمصلحة مرشح معين، إضافة إلى الحديث عن أهمية المشاركة وشكل الورقة الانتخابية وكيفية التصويت وأماكن التصويت واللجان الانتخابية ودور اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات، وغيرها من المعلومات التثقيفية.

كما أكد القانون أن الإخلال بعملية الصمت الانتخابي يترتب عنه عقوبات جزائية يمكن أن تصل إلى حد الإطاحة بالقائمة المخالفة للمرسوم.