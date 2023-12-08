شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة النائب طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت منذ قليل، والدة النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ولم يتم تحديد موعد الجنازة بعد.

الجدير بالذكر أن المهندس طارق شكري، عضو مجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر، فاز بوكالة للجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، وذلك خلال انتخابات اللجان النوعية داخل مجلس المجلس لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الثانى.