"الجزيرة" عن مصدر بـ"القسام": أفشلنا سعي الاحتلال لاقتحام عمق مخيم جباليا ودمرنا عددًا كبيرًا من آلياته

نقلت قناة الجزيرة عن مصدر ميداني في كتائب القسام، قوله: "أفشلنا سعي الاحتلال لاقتحام عمق مخيم جباليا ودمرنا عددا كبيرا من آلياته عند تخومه".

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن إفشال محاولة إسرائيلية للوصول إلى أحد الأسرى الإسرائيليين فجر الجمعة، ما أدى إلى الاشتباك معها ومقتل الجندي الأسير ساعر باروخ البالغ من العمر 25 عامًا.

وفي بلاغ لها، أوضح "القسام" أنّ "فجر اليوم أفشل مجاهدو كتائب الشهيد عز الدين القسام محاولة صهيونية للوصول إلى أحد الأسرى الصهاينة، حيث تم اكتشاف قوة صهيونية خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد أسرى العدو والاشتباك معها مما أدى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة، وتدخل الطيران الحربي وقصف المكان بسلسلة من الغارات للتغطية على انسحابهم".

ولفتت إلى أنّه "أدى الاشتباك إلى مقتل الجندي الأسير "ساعر باروخ" 25 عاماً ويحمل بطاقة رقم 207775032 والسيطرة على بندقية أحد الجنود وجهاز الاتصال الخاص بالقوة الخاصة".

وفي بلاغ آخر، كشفت "أنّها استهدفت "تجمعًا لقوات العدو في محور جنوب مدينة غزة بمنظومة صواريخ رجوم قصيرة المدى".