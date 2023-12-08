أمطار غزيرة صباح السبت تنحسر ليلًا والثلوج على 2300 متر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، غائمًا صباحًا مع انخفاض في درجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا خلال الفترة الصباحية، وتتساقط الثلوج على المرتفعات التي تعلو عن 2300 متر، على أن تخف حدة الأمطار ابتداء من بعد الظهر وتنحسر ليلًا.

وحذّرت من "تكوّن الجليد على الطرق التي تعلو عن 2500 متر فجر الأحد، وتكون ضباب كثيف على المرتفعات".

وفي الحال العامة، توقعت طقسًا متقلبًا وماطرًا أحيانا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء يوم السبت حيث يستقر تدريجيًا، مع ملاحظة بأنّ معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت بين 13 و21 درجة، طرابلس بين 10 و19 درجة، وفي زحلة بين 4 و14 درجة.

والطقس المتوقع في لبنان يوم الجمعة غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة، مع احتمال امطار المتفرقة وانفراجات واسعة نهارا. تشتد غزارة الامطار في الفترة ما بين مساء الجمعة/فجر السبت مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة، وتتساقط الثلوج على المرتفعات الشمالية التي تعلو عن 2700 متر.

ويوم السبت غائم صباحا مع انخفاض في درجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية، تتساقط الثلوج على المرتفعات التي تعلو عن 2300 متر. تخف حدة الامطار ابتداء من بعد الظهر وتنحسر ليلا. نحذر من تكون الجليد على الطرق التي تعلو عن 2500 متر فجر الأحد ويتكون ضباب كثيف على المرتفعات.

أما الأحد فغائم اجمالًا، يتحول تدريجيا الى قليل الغيوم مساء مع عودة درجات الحرارة الى الإرتفاع وانخفاض في نسبة الرطوبة مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات.

وطقس الإثنين غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة و استمرار تكون الضباب على المرتفعات ليلا.

أما الحرارة على الساحل من 14 إلى 21 درجة، وفوق الجبال من 8 الى 16 درجة، وفي الداخل من 7 الى 14 درجة.، والرياح السطحية شمالية غربية نهارا تتحول مساء الى جنوبية غربية سرعتها بين 10 و35كم/س، تنشط ليلا بخاصة شمال البلاد لتصل إلى 60 كم/س.