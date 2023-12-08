القناة 12 الإسرائيلية: هجوم سيبراني على موقع أرشيف إسرائيل ومحو كثير من المعلومات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن "هجوم سيبراني على موقع أرشيف إسرائيل، ما أدى إلى محو كثير من المعلومات".

يُشار إلى أنّ في 21 تشرين الثاني الماضي، ذكر الإعلام الإسرائيلي، أنّ "هاكرز" اخترقوا "هيئة الابتكار" الإسرائيلية وحصلوا على عشرات آلاف البيانات.

وفي نفس اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن اختراق مجموعة "هاكرز" خوادم شركة لتخزين المواقع، وسرّبت معلومات حصلت عليها من "موقع أرشيف إسرائيل".