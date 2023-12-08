بقرادونيان: في حال صدقت النوايا سيطلق سراح الأسير اللبناني فيكين أولجكيان من السجون الأذربيجانية

أشار الأمين العام لحزب "الطاشناق" النائب هاغوب بقرادونيان، إلى أنّه "في حال صدقت النوايا، سيتم إطلاق سراح الأسير اللبناني فيكين أولجكيان من السجون الأذربيجانية".

ولفت، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنّه "بانتظار حريّة فيكين، نشكر الجهود المبذولة من قبل وزارة الخارجية والسلطات الأمنيّة اللبنانيّة".