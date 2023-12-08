جبور: التمديد لقائد الجيش غير متاح في مجلس الوزراء والكرة بملعب بري

أوضح عضو تكتل "لبنان القوي" النائب جيمي جبور، أنّ "التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون غير متاح في مجلس الوزراء، والكرة بملعب رئيس مجلس النواب نبيه بري".
ولفت، في حديث عبر قناة "الجديد"، إلى أنّ "الجيش قادر على إنشاء قيادة جديدة وهناك مجموعة من القوى السياسية من ضمنها "القوات اللبنانية" إنقلبت على الموقف، واليوم السؤال الكبير هو لماذا هذا الإنقلاب".
إلى ذلك، رأى جبور أنّ "ملف النازحين يشكل خطرًا وجوديًا على لبنان، وعلى قائد الجيش أن ينطلق من هذه الفكرة في هذا الموضوع".
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