"الأيقونة: ولادة أبدية في سرمدية الزمان"، كتاب جديد للأب ​بشارة إيليا الأنطوني​، من منشورات ​المعهد الأنطوني​ في الدكوانة.

ويتضمن الكتاب، الذي يتألف من 47 صفحة، مجموعة من العناوين الهامة، بالإضافة إلى تمهيد وتوصية ودعاء في نهايته، كما يتضمن كلمة لبطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك جوزف العبسي.

ويدعو الأب إيليا، في التوصية والدعاء، إلى رفع الأيقونة في البيوت والكنائس والأديرة، علامة حية للحضور الإلهي مع جمهور القديسين في عالمنا، فـ"هي جواب على قلق الموت بإعلان قانون الإيمان النيقاوي ترجياً لقيامة الأموات بالحياة الجديدة بأجساد ممجدة على مثال ما تجسده".

أما البطريرك العبسي، فيلفت، في كلمته، إلى أن الأب إيليا يقدم في الكتاب "تأملاً روحياً ولاهوتياً في الأيقونة التي هي مركز الفن المسيحي والكنسي"، ويشير إلى أنه "في هذا الكتاب تأخذنا في رحلة تأملية عميقة حول كلمة الآب المتجسد الذي أضحى منظوراً وبالتالي قابلاً للتصوير فتنقل القارئ من قراءة الايقونة إلى التأمل في الحقيقة الإلهية التي لا يُدنى منها".