اليوم على ستاد برج العرب .. تشكيل الأهلي في مواجهة شباب بلوزداد الجزائري

الشارقة - اميمة ياسر - يلتقي الفريق الأول للنادي الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري اليوم الجمعة في السادسة مساء، على استاد برج العرب في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر اللمسات النهائية على خطة الفريق خلال المران الختامي أمس لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

الوسط: أليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية.

الهجوم: حسين الشحات ومحمود كهربا وبيرسي تاو.