شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان وتركيا تتفقان على تحسين العلاقات وطي صفحة الخلافات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتفقت اليونان وتركيا على تحسين علاقاتهما ووضع خريطة طريق تهدف إلى بدء حقبة جديدة من العلاقات الوثيقة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

جاء ذلك في بيان مشترك أمس الخميس، عقب مؤتمر صحفي بين رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في أثينا، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

تشجيع الأجندة الإيجابية

وأكد الجانبان أهمية تشجيع الأجندة الاقتصادية والتجارية الإيجابية بين البلدين وفق البيان، وتعهدا بالامتناع عن أي بيان أو مبادرة أو إجراء من شأنه أن يعرض السلام في المنطقة للخطر.

وأوضح البيان أن الجانبين ترأسا الاجتماع الخامس لمجلس التعاون رفيع المستوى بين بلديهما، وأكدا فيه العمل على تعزيز روح التضامن في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، من أجل تكثيف العلاقات الثنائية وتطوير علاقات حسن الجوار عبر الآليات المؤسسية القائمة.