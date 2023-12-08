شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: أسقطنا 14 من أصل 19 صاروخًا في هجوم روسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن يوري إهنات المتحدث باسم سلاح الجو الأوكراني، أن الدفاعات الجوية أسقطت 14 من إجمالي 19 صاروخا أطلقتها روسيا خلال ضربة جوية وقعت صباح اليوم الجمعة.

وقال في تصريحات تلفزيونية إن الصواريخ أُسقطت في منطقة خارج كييف ومنطقة دنيبروبتروفسك بوسط البلاد.

الأسلحة الأوكرانية

من ناحية أخرى، اعترف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، بالتأخير في تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا وأكد في الوقت نفسه أنه سيتم زيادة القدرات في أقرب وقت ممكن.

وأوضح بيستوريوس: "لدينا حاليا مشكلة، وهي معروفة جيدا، وهي أن صناعة الدفاع لا يمكنها مواكبة الطلب الموجود في مناطق معينة".