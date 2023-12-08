شكرا لقرائتكم خبر عن تصل للسجن 17 عامًا.. نجل بايدن يواجه اتهامات جديدة بالتهرب الضريبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجهت وزارة العدل الأمريكية أمس الخميس اتهامات جنائية جديدة ضد هانتر نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، متهمة إياه بعدم دفع ضرائب تبلغ 1.4 مليون دولار بينما ينفق ملايين الدولارات على أسلوب حياة مترف.

ويواجه هانتر بايدن (53 عاما) ثلاث اتهامات جنائية وست مخالفات ضريبية، وفقا للائحة الاتهام المقدمة إلى المحكمة الجزئية الأمريكية بالمنطقة الوسطى من كاليفورنيا.

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ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 17 عاما في حالة إدانته، وقالت وزارة العدل إنها تواصل التحقيق مع بايدن.

الضرائب الاتحادية

وجاء في لائحة الاتهام "انخرط المدعى عليه في مخطط على مدى أربع سنوات لعدم دفع ما لا يقل عن 1.4 مليون دولار من الضرائب الاتحادية بحسب التقييم الذاتي والمستحقة للسنوات الضريبية من 2016 إلى 2019".

وأضافت أنه أنفق بدلا من ذلك مبالغ ضخمة "على المخدرات والمرافقين والصديقات والفنادق الفاخرة وتأجير العقارات والسيارات والملابس وغيرها من الأشياء".

وأشارت إلى أنه أنفق أكثر من 70 ألف دولار على إعادة التأهيل من إدمان المخدرات.

هانتر بايدن

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن محامي هانتر بايدن، آبي لويل، قال في بيان إن موكله سدد ضرائبه بالكامل متهما المستشار الخاص ديفيد وايس، الذي يقود التحقيق في القضية، بالتراجع عن اتفاق سابق.

ونُقل عن لويل قوله "لو كان الاسم الأخير لهانتر أي شيء آخر غير بايدن، لما تم توجيه الاتهامات في ديلاوير وكاليفورنيا الآن".