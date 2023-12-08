اخبار العالم

بـدء تفكيك المفاعل النووي “كوري1-” العام المقبل

0 نشر
shimaa mohamed 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بـدء تفكيك المفاعل النووي “كوري1-” العام المقبل والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت وزارة الصناعة في كوريا، اليوم، أنه من المتوقع أن تبدأ سول عملية تفكيك المفاعل النووي “كوري1-” المتوقف عن العمل، العام المقبل.

وذكرت وكالة “يونهاب” الكورية للأنباء “أن الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية تنتظر الآن موافقة لجنة السلامة والأمن النوويين على تفكيك المفاعل”.

وقال مسؤول بالوزارة: “يحمل التفكيك الناجح لمحطة توليد طاقة أهمية كبيرة في النظام البيئي للصناعة النووية. ومن المتوقع أن ننتقل إلى عملية تفكيك مفاعل “كوري1-” العام المقبل، الأمر الذي سيكون فرصة لتعزيز القدرة التنافسية لهذه الصناعة”.
وتم إغلاق مفاعل “كوري1-” في بوسان جنوب شرق البلاد، باعتباره أول محطة تجارية للطاقة النووية بالبلاد، في يونيو 2017 بشكل دائم بعد تشغيله لنحو 40 عامًا، منذ عام 1978.

 

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا