بـدء تفكيك المفاعل النووي “كوري1-” العام المقبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت وزارة الصناعة في كوريا، اليوم، أنه من المتوقع أن تبدأ سول عملية تفكيك المفاعل النووي “كوري1-” المتوقف عن العمل، العام المقبل.

وذكرت وكالة “يونهاب” الكورية للأنباء “أن الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية تنتظر الآن موافقة لجنة السلامة والأمن النوويين على تفكيك المفاعل”.

وقال مسؤول بالوزارة: “يحمل التفكيك الناجح لمحطة توليد طاقة أهمية كبيرة في النظام البيئي للصناعة النووية. ومن المتوقع أن ننتقل إلى عملية تفكيك مفاعل “كوري1-” العام المقبل، الأمر الذي سيكون فرصة لتعزيز القدرة التنافسية لهذه الصناعة”.

وتم إغلاق مفاعل “كوري1-” في بوسان جنوب شرق البلاد، باعتباره أول محطة تجارية للطاقة النووية بالبلاد، في يونيو 2017 بشكل دائم بعد تشغيله لنحو 40 عامًا، منذ عام 1978.