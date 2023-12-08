أوكرانيا: الجيش الروسي ينشر سفينة حربية في بحر آزوف والبحر الأسود

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت القوات البحرية التابعة للجيش الأوكراني اليوم أن الجيش الروسي لا يزال ينشر سفينة حربية واحدة في مهمات قتالية في بحر آزوف وأخرى في البحر الأسود من دون رصد أي حاملات صواريخ من طراز كاليبر هناك.

وذكرت القوات البحرية في بيان (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية):" أنه اعتبارًا من الساعة 07:30 صباحًا بتوقيت اليوم الموافق 8 ديسمبر 2023، كانت هناك سفينة حربية معادية متبقية في البحر الأسود".

وأضاف البيان أن هناك سفينة حربية روسية في مهمة قتالية في بحر آزوف وأربع في البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك سفينتان صواريخ بمجموع يصل إلى 16 صاروخ كروز من طراز كاليبر.