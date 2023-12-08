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سرايا القدس: اشتباكات على الأرض ومجاهدونا يقضون على جنود الاحتلال شمال القطاع

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت سرايا القدس، خوض مجاهديها اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني، بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في محاور التقدم شرق خانيونس ودير البلح.

وأضافت أنه تم استهداف قوات إسرائيلية داخل منزل في خانيونس، ومقتل عدد من جنود الاحتلال على يد المقاومين في جباليا شمال قطاع غزة.

وأوضحت سرايا القدس، استهداف آلية عسكرية لجيش الاحتلال بقذيفة "تاندوم" في محور التقدم حي الشجاعية شرق غزة.

وكانت أعلنت القناة 12 العبرية، عن تعرض موقع أرشيف الكيان الإسرائيلي، إلى هجوم سيبراني ما أدى إلى محو كثير من المعلومات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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