أمريكا تعرب عن قلقها حيال القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء القصف المتبادل عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني هذا الأسبوع والذي أسفر عن مقتل جندي من القوات المسلحة اللبنانية ومدني إسرائيلي.

جاء ذلك، حسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة خلال مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي يوآف جالانت اليوم للاطلاع على آخر المستجدات.

وحث أوستن على زيادة الجهود لحماية المدنيين في غزة وزيادة توصيل المساعدات الإنسانية والحد من عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.

وأدان وزير الدفاع الأمريكي العدوان الحوثي المتزايد في البحر الأحمر الذي يهدد حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، أن طائرة تابعة لها وصلت موسكو، تحمل على متنها 68 مواطنًا روسيا تم إجلاؤهم من قطاع غزّة عبر القاهرة مع أفراد عائلاتهم، وفق روسيا اليوم.

وجاء في بيان الوزارة: "هبطت الرحلة الخاصة بوزارة الطوارئ الروسية في مطار دوموديدوفو؛ طائرة من طراز "إيل-76" قامت بإجلاء، 68 مواطنا روسيا وأفراد أسرهم عبر القاهرة اليوم، وتم نشر مقر عمليات مشترك بين الإدارات في مطار دوموديدوفو، لتوفير الضروريات الأساسية والملابس الدافئة والطعام للأشخاص، فضلاً عن الدعم المعلوماتي والنفسي والطبي".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أفادت يوم أمس، بوصول 883 مواطنا روسيا من أصل 1100 شخص طلبوا المساعدة في الإجلاء من قطاع غزة إلى روسيا.