أوكرانيا: الجيش الروسي يقصف خاركيف بصواريخ إس-300 روسية الصنع

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خاركيف الأوكراني أوليه سينيهوبوف، اليوم الجمعة، أن الجيش الروسي قصف منطقتين تابعتين للإقليم بصواريخ من طراز إس-300 قبل ساعات.

وذكر سينيهوبوف، في تصريح (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية) أن السلطات سجلت انفجارات في منطقتي خلودنوهيرسكي وشيفتشينكيفسكي. وبحسب البيانات الأولية فإن الروس استخدموا صواريخ إس-300".

وأضاف المسئول الأوكراني أن شخصًا واحدًا تلقى المساعدة الطبية في مكان الحادث. وفي أعقاب الهجوم، تضررت العديد من البنى التحتية السكنية المدنية، مشيرا إلى أن الروس شنوا ست ضربات على مدينة خاركيف وحدها.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، أن طائرة تابعة لها وصلت موسكو، تحمل على متنها 68 مواطنًا روسيا تم إجلاؤهم من قطاع غزّة عبر القاهرة مع أفراد عائلاتهم، وفق روسيا اليوم.

وجاء في بيان الوزارة: "هبطت الرحلة الخاصة بوزارة الطوارئ الروسية في مطار دوموديدوفو؛ طائرة من طراز "إيل-76" قامت بإجلاء، 68 مواطنا روسيا وأفراد أسرهم عبر القاهرة اليوم، وتم نشر مقر عمليات مشترك بين الإدارات في مطار دوموديدوفو، لتوفير الضروريات الأساسية والملابس الدافئة والطعام للأشخاص، فضلاً عن الدعم المعلوماتي والنفسي والطبي".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أفادت، بوصول 883 مواطنا روسيا من أصل 1100 شخص طلبوا المساعدة في الإجلاء من قطاع غزة إلى روسيا.