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حماس: مقتل جندي من الأسرى خلال محاولة إسرائيلية لتحريره

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محمد اسماعيل - القاهرة - بي بي سي

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، الجمعة، عن مقتل جندي إسرائيلي من الأسرى في غزة بعد اشتباك مع قوة إسرائيلية حاولت الوصول إلى الجندي وإطلاق سراحه.

وقالت الكتائب، إنه جرى اكتشاف قوة إسرائيلية خاصة أثناء محاولتها تحرير أسرى إسرائيلية والاشتباك معها؛ مما أدى لمقتل وإصابة أفراد من القوة.

وكشفت القسام عن تدخل الطيران الحربي الإسرائيلي وقصف المكان بسلسلة من الغارات "للتغطية على انسحابهم"، مشيرة إلى أن الاشتباك أدى إلى مقتل الجندي، والسيطرة على بندقية أحد الجنود وجهاز الاتصال الخاص بالقوة الخاصة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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