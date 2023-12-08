شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر حقوق الإنسان بـ"الشيوخ": المشاركة بكثافة في الانتخابات واجب وطنى والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن الهيئة الوطنية للانتخابات وكل مؤسسات الدولة المصرية حريصة على أن يكون المشهد الانتخابي حضاريا ويرسخ لممارسة سياسية مستقبلية ناجحة، وذلك من أجل أن يحقق مزيدا من المساحات في المجال العام، ومزيد من قوة المؤسسات والتعددية.
وراهنت إسحق، على وعى الشعب المصري فى النزول إلى الانتخابات الرئاسية، مؤكدا على أن إقبال المصريين في الخارج على التصويت فى الانتخابات الرئاسية الحالية يعكس إصرار الشعب بكافة فئاته على استمرار معركة البناء، وثبت الوعى الشديد الذى يمتع به أبناء المصريين في الخارج.
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