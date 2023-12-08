شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالشيوخ: الانتخابات الرئاسية ستشهد إقبالا كبيرا من الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن المشهد الانتخابي هذه المرة سيكون مفاجأة لكل المصريين في نسب المشاركة، قائلا: "كلنا شايفين الحالة اللي عند الشباب وكل المصريين وفي حالة إقبال وحماس على الانتخابات وظهر لنا في التنسيقية إقبال المتطوعين".

وأشار محمود القط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة دي أم سي، إلى أن لديهم غرفة عمليات فتحت باب التطوع في كل محافظات مصر لرصد الانتخابات في كل المحافظات والمراكز، مؤكدا أن عدد المتطوعين من الشباب يعطي مؤشر أن في حالة حماس للمشاركة في الانتخابات، وسنرى حالة مشاركة أكبر من السنين الماضية.

وأوضح محمود القط، أن السبب في عدم الانصياع لدعوات العزوف عن المشاركة في الانتخابات هو تعدد الحملات الانتخابية، وتواصلها مع الشباب ورغبة الشباب في الاستماع إلى رؤى وأفكار، وهناك سبب آخر وهو أحداث غزة وكانت فارقة وأظهرت خوف المصريين على الوطن والإحساس بالقلق على الوطن.