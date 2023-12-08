شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الأمناء والآباء يطالب المصريين بالمشاركة فى انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر
وطالب "علام" كل من له حق التصويت أن يمارس حقه الدستوري، ويشارك بفعالية ويدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، موضحا أن مصر تمر هذه الأيام باستحقاق دستوري يتمثل في الانتخابات الرئاسية.
وأضاف أن هذه الانتخابات هي خامس انتخابات رئاسية تعددية في مصر يتم إجراؤها تحت إشراف قضائي كامل.
وحث عبد الرؤوف علام المصريين على المشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، لاختيار مرشح رئاسي قادر على استكمال وبناء جمهوريتنا الجديدة، وقادر على الحفاظ على الأمن القومي المصري، وأن يكون قادراً على المرور بسفينة الوطن إلى بر الأمان.
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