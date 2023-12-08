هيئة بحرية بريطانية: تلقينا بلاغات بصدور أمر لسفينة بتغيير مسارها في البحر الأحمر

ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنّها تلقت بلاغات عن أن كيانًا يصف نفسه بأنّه السلطات اليمنية أصدر أمرًا لسفينة بتغيير مسارها في جنوب البحر الأحمر.

ولفتت، في بيان، إلى أنّها نصحت السفن الموجودة في المنطقة المحيطة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب.

وسبق أن أعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية التي تسيطر على الحكومة اليمنية في صنعاء أنّها ستستهدف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب، وسبق أن استهدف 3 سفن مرتبطة بتل أبيب على إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.