شي جينبينغ: الانتعاش الاقتصادي في الصين "لا يزال في مرحلة حرجة"

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ أن الانتعاش الاقتصادي في الصين "لا يزال في مرحلة حرجة"، على ما أوردت شبكة "سي سي تي في" الرسمية، فيما يعاني نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات القطاع العقاري والمديونية العالية وجمود الاستهلاك.

ولفت، خلال اجتماع للمكتب السياسي للحزب الشيوعي، هيئة القرار في الصين، إلى أنّ "الانتعاش الاقتصادي في البلد ما زال في الوقت الحاضر في مرحلة حرجة"، وفق سي سي تي في.

ودعا إلى اتخاذ تدابير لتعزيز الاقتصاد، قائلّا إنّ "الوضع التنموي الذي تواجهه البلاد معقد، مع تزايد العوامل السلبية في البيئة السياسية والاقتصادية الدولية".

وذكر أنّ "من الضروري التركيز على تسريع بناء نظام صناعي عصري وبذل الجهود لزيادة الطلب الداخلي ومنع المخاطر ونزع فتيلها".

وشدد شي أيضا على ضرورة تعزيز "الاعتماد على النفس" في قطاعي العلوم والتكنولوجيا المهمّين و"تسريع بناء مخطط تنموي جديد".