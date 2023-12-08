"بوليتيكو" عن مسؤولين إسرائيليين: إدارة بايدن أمهلت إسرائيل حتى نهاية العام لإنهاء حربها على حماس

أفاد موقع "بوليتيكو" الأميركي نقلًا عن 3 مسؤولين إسرائيليين، بأنّ "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أمهلت إسرائيل حتى نهاية العام لإنهاء حربها على حماس".
ولفت مسؤول إسرائيلي، في تصريح للموقع، إلى أنّ "إدارة بايدن نصحتنا بعدم الذهاب لغزة لكنها الطريقة الوحيدة لتدمير حماس والإفراج عن الأسرى".
إلى ذلك، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول بالخارجية الأميركية، قوله إنّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "أبلغ الحكومة الإسرائيلية بأن عدد الضحايا ما زال مرتفعًا للغاية"، وذلك إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والمستمرة منذ 7 تشرين الأول الماضي.
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