بوتين أعلن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2024

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّه قرر الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2024.

وبحسب ما نقلت وكالة "تاس"، فقد صرح بذلك لصحفيين في محادثة جرت بعد الحفل الذي أقيم في الكرملين في يوم أبطال الوطن.

وكانت قد أعلنت اللجنة الانتخابية الروسية أنها قرّرت تخصيص ثلاثة أيام للتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، خلال فترة تمتدّ من 15 إلى 17 آذار 2024.