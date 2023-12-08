اصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية ان "لم يكتمل نصاب الجمعية العمومية لنقابة محرري الصحافة اللبنانية اليوم، وستنعقد في جلسة ثالثة بعد اسبوعين وذلك نهار الجمعة 22 كانون الأول 2023 الساعة العاشرة صباحا في مركز النقابة بالحازمية وتعتبر قانونية بمن حضر".

كانت هذه تفاصيل خبر نقابة المحررين حددت 22 الحالي موعدا لجلسة ثالثة للنقابة لعدم اكتمال نصاب جلسة الجمعية العمومية اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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