أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم، في حديث لإذاعة "لبنان الحر"، إلى أنّه بالنسبة إلى "حزب القوات اللبنانية، فإن الأمن القومي هو أساسي وأولوية وهو يرتفع فوق كل الحسابات الأخرى"، مشددًا على أنّ "السياسة المعتمدة من "القوات" هي سياسة مبدأ وأتت عدم مشاركتها في الاجتماعات التشريعية من منطلق أنه بغياب رئيس الجمهورية يجب ألا يكون هناك جلسات تشريعية".
وذكر أنّه "عندما زرنا رئيس المجلس النيابي نبيه برّي وطلبنا منه الدعوة إلى جلسة على جدول أعمالها فقط اقتراح قانون معجل مكرر للتمديد لقائد الجيش لمدة سنة كان جوابه واضحًا، أنا لا يمكنني الدعوة إلى جلسة فقط لهذا الإقتراح لدي مكتب يُقرر جدول الأعمال. ونحن قلنا له عندما يجهز جدول الأعمال سندرسه ونبحثه في التكتل".
وأكد كرم أن "هناك توجّهًا لعقد هذه الجلسة والتشريع للتمديد لقائد الجيش".
كانت هذه تفاصيل خبر كرم: هناك توجّه لعقد جلسة عامة والتشريع للتمديد لقائد الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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