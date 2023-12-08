استهداف إسرائيلي لبلدات راشيا الفخار والضهيرة وكفرشوبا وحولا ومركبا

سقط عدد من القذائف الإسرائيلية في أطراف بلدة راشيا الفخار في جنوب لبنان، وتعرضت أطراف بلدة الضهيرة في القطاع الغربي لقصف مدفعي إسرائيلي، وفق قناة "المنار".

وكان قد أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن قصف مدفعي على أطراف بلدة كفرشوبا وحولا ومركبا.