تحليق مسيّرة إسرائيلية في أجواء بعلبك

حلّقت طائرة استطلاع إسرائيلية من نوع "MK" في أجواء مدينة بعلبك وقرى القضاء في وقت سابق من اليوم. وكانت قد شهدت بعلبك تحليق طائرة استطلاع إسرائيلية بُعيد منتصف ليل أمس، استمر لقرابة الساعتين.

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