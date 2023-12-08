بخاش في حفل قسم اليمين لأطباء جدد: للتشبث بالوطن ورفد القطاع الطبي بكل جديد

دعا نقيب أطباء لبنان في بيروت يوسف بخاش في كلمة القاها خلال حفل قسم اليمين الطبية لعدد من الأطباء الجدد الذين انضموا الى نقابة الأطباء الى "عدم إستخدام شهاداتهم كمعبر لهجرة طويلة وان كان لكسب المزيد من العلم والمعرفة او التخصص" .

واشار الى ان "تقسمون اليوم اليمين الطبية لاحترام الاداب الطبية والالتزام بها والتقيد بمضامينها. وتنضمون الى النقابة الام التي ستصبح بدءًا من اليوم مرجعيتكم المهنية والقانونية وبيتكم الثاني بعد ان انهيتم بنجاح دراساتكم وتدريباتكم وانضممتم الى المجتمع الطبي العامل في مهنة انسانية تعني بالمريض".

ورأى انه "ليس المطلوب منكم ان تحلوا مكان الدولة لتصحيح الأخطاء بل التحلي بروح المسؤولية المهنية فمهنتكم هي رسالة إنسانية قبل كل شيء ومساعدتكم للمريض في وطنكم واجب وعليه، فأنا ادعو كل واحد منكم للتشبث بالوطن واذا اراد السفر للتخصص فليكن على أمل العودة ورفد القطاع الطبي بكل جديد تمهيدًا لاعادة لبنان الى الخريطة الصحية الشرق أوسطية".

وتمنى "النجاح والتألق في حياتهم الجديدة"، داعيًا إياهم الى "حسن إختيار الاختصاصات وفق حاجة الوطن والمريض على حد سواء".