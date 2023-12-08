قائد الجيش عاد العسكريين الجرحى الذين أصيبوا إثر الاستهداف الإسرائيلي لمركز الجيش في العديسة

عاد قائد الجيش العماد جوزاف عون العسكريين الجرحى الذين أصيبوا نتيجة استهداف مركز للجيش في العديسة من قبل العدو الإسرائيلي بتاريخ 5 كانون الأول الحالي، واطّلع على وضعهم الصحي، مشيدًا باندفاعهم وتضحياتهم لأداء مهمتهم، ومتمنيًا لهم الشفاء العاجل.

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