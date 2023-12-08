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قائد الجيش عاد العسكريين الجرحى الذين أصيبوا إثر الاستهداف الإسرائيلي لمركز الجيش في العديسة

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عاد قائد الجيش العماد جوزاف عون العسكريين الجرحى الذين أصيبوا نتيجة استهداف مركز للجيش في العديسة من قبل العدو الإسرائيلي بتاريخ 5 كانون الأول الحالي، واطّلع على وضعهم الصحي، مشيدًا باندفاعهم وتضحياتهم لأداء مهمتهم، ومتمنيًا لهم الشفاء العاجل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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